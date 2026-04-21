Воробьёв назвал срок завершения благоустройства Центрального парка в Щёлкове

21 апреля 2026, 16:38

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Благоустройство Центрального парка в Щёлкове площадью 15,5 гектаров завершат этой осенью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Реконструкцию общественного пространства начали в прошлом году, и сейчас оно готово наполовину.





Глава региона проверил ход работ по благоустройству, поговорил с местными жителями, которые ждут открытия парка.

«Это одно из любимых мест отдыха горожан. Мы не только обновляем территорию, но и добавляем новые локации. Главным элементом станет набережная вдоль реки Клязьмы с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией. Обустроим центральную площадь со сценой, сделаем освещение, велодорожку, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, Лес уже очистили от сухостоя, посадили новые растения. Планируем завершить работы осенью», – сказал Воробьёв.

«У меня четверо детей. И, наверное, ничто так не объединяет, как совместные прогулки. В городе должно быть такое место отдыха, и мы рады, что парк благоустраивают. Детям важно быть на природе, а здесь можно будет прогуляться по набережной, сходить на пляж, покататься на велосипедах всей семьёй. Это здорово, мы очень рады», – поделилась местная жительница Екатерина Суминова.

