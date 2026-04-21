Воробьёв назвал срок завершения благоустройства Центрального парка в Щёлкове
Благоустройство Центрального парка в Щёлкове площадью 15,5 гектаров завершат этой осенью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Реконструкцию общественного пространства начали в прошлом году, и сейчас оно готово наполовину.
Глава региона проверил ход работ по благоустройству, поговорил с местными жителями, которые ждут открытия парка.
«Это одно из любимых мест отдыха горожан. Мы не только обновляем территорию, но и добавляем новые локации. Главным элементом станет набережная вдоль реки Клязьмы с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией. Обустроим центральную площадь со сценой, сделаем освещение, велодорожку, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, Лес уже очистили от сухостоя, посадили новые растения. Планируем завершить работы осенью», – сказал Воробьёв.
Аллеи в обновлённом парке будут повторять форму воздушных петель. На это создателей проекта вдохновила история города, связанная с космосом и авиацией.
«У меня четверо детей. И, наверное, ничто так не объединяет, как совместные прогулки. В городе должно быть такое место отдыха, и мы рады, что парк благоустраивают. Детям важно быть на природе, а здесь можно будет прогуляться по набережной, сходить на пляж, покататься на велосипедах всей семьёй. Это здорово, мы очень рады», – поделилась местная жительница Екатерина Суминова.
В парке также появятся площадка для игры в волейбол, теннисные столы, игровые, спортивные и воркаут-площадки. На территории обновят освещение, заменят ограждение. На центральной площади установят сцену, аттракционы и колесо обозрения. Автогородок перенесут в новое место.