Губернатор Воробьёв пообщался со студентами и педагогами Щёлковского колледжа

21 апреля 2026, 15:30

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Встречу с преподавателями и студентами Щёлковского колледжа провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв в стенах учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Щёлковский колледж является одним из ведущих учреждений среднего профессионального образования Подмосковья. В его состав входят девять филиалов. Образование в колледже по 62 направлениям получают около пяти тысяч студентов.





«В этом колледже реализован федеральный проект «Профессионалитет». Здесь ребята уже с третьего курса и работают, и учатся. Хочу поблагодарить всех наших учителей, педагогов, которые дают знания. Это позволяет студентам уверенно чувствовать себя на производстве», — сказал Андрей Воробьёв.