Губернатор Воробьёв пообщался со студентами и педагогами Щёлковского колледжа
Встречу с преподавателями и студентами Щёлковского колледжа провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв в стенах учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Щёлковский колледж является одним из ведущих учреждений среднего профессионального образования Подмосковья. В его состав входят девять филиалов. Образование в колледже по 62 направлениям получают около пяти тысяч студентов.
«В этом колледже реализован федеральный проект «Профессионалитет». Здесь ребята уже с третьего курса и работают, и учатся. Хочу поблагодарить всех наших учителей, педагогов, которые дают знания. Это позволяет студентам уверенно чувствовать себя на производстве», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что в регионе ведётся большая работа по модернизации колледжей. Туда поступает самое современное оборудование, благодаря которому подготовка молодых специалистов улучшается. Кроме того, большую роль играют контакты колледжей с различными производствами. Например, в Щёлковском предприятия «Мособлэнерго» и «Мособлгаз» помогли создать восемь лабораторий и целый учебный полигон. Всё это помогает трудоустройству молодых специалистов.
Всего за последние пять лет в Московской области отремонтировали 19 колледжей и создали свыше 70 мастерских и лабораторий.