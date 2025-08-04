Воробьёв объявил о планах благоустроить в Подмосковье 14 пешеходных зон
В Подмосковье в этом году планируется благоустроить 14 пешеходных зон. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Благодаря поддержке президента и правительства мы каждый год благоустраиваем большое количество общественных территорий. План на 2025 год – 135 объектов, в том числе 14 пешеходных зон. Это обновлённая площадь в Хотькове, новый бульвар в Дубне протяжённостью 1,1 км, площадь с фонтаном в Талдоме», – написал Воробьёв в своём ТГ-каналеПо словам главы региона, власти стараются создать места притяжения людей всех возрастов. Для этого учитывают пожелания местных жителей.
Тек, Центральная площадь в Хотькове была открыта в июле. На ней появились современные пространства для отдыха, арт-объект и выставка, которая со временем будет меняться. В Дубне завершается благоустройство бульвара вдоль Центральной улицы. В Талдоме завершается благоустройство площади Карла Маркса, её откроют 5 августа. Осенью откроются обновлённая Каштановая аллея в Парковом проезде Коломны, пешеходная зона на улице Папивина в Клину и пешеходный маршрут на Советской улице в Кашире.
Помимо того, в этом году будут благоустроены сквер 60-летия Победы в Егорьевске, сквер им. Громцева в Дзержинском, пешеходные зоны в Дмитровском городском округе, площадь у дома культуры «Октябрь» в Дубне, Сквер им. Пушкина в Подольске, Яблоневый сквер в Красногорске, площадь в Павловском Посаде, а также пешеходный маршрут от Фонтанной площади в Богородском городском округе.