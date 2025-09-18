Воробьёв побеседовал с воспитанниками школы-интерната «Абсолют» в Серпухове

Воробьёв побеседовал с воспитанниками школы-интерната «Абсолют» в СерпуховеИнклюзивное образование регионе развивается в партнёрстве с бизнесом и благотворительными организациями. Губернатор приехал в одно из специализированных учреждений в посёлке Райсемёновское пообщаться с детьми и педагогами. Детей угостили мороженым.
«Появление в семье особенного ребёнка – всегда испытание, большая нагрузка. Родителям нужны ответы на вопросы, как воспитывать, обучать такого ребёнка, как помочь ему социализироваться. В такой ситуации должны подключаться профессионалы, которые умеют находить подход к разным детям», – отметил Воробьёв.
Он напомнил, что школа открылась 11 лет назад по инициативе благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».
«Мы поддержали проект. Школа сделана с любовью и теплотой, с пониманием того, что разные дети должны чувствовать себя равными. Наставники, педагоги внедряют инновационные методики, создают комфортную атмосферу. Творчество, спорт, мастерские – всё это доступно и бесплатно благодаря фонду «Абсолют-Помощь». Сегодня там учатся 187 ребят не только из Подмосковья, но и из других регионов, 14 детей – в режиме интерната», – пояснил губернатор.
Часть школьников приходит учится по основным образовательным программам, остальные – по разным вариантам адаптированных. Это дети из Серпухова, Подольска, Чехова, Пущина, Протвина, а также других регионов – Калужской области, Донецка, Москвы. В педагогическом коллективе – 59 человек. Организованы мастерские для дополнительных занятий и профессионального обучения.
«У нас много детей с особенностями, порядка 70 имеют статус инвалида. Считаем, что в инклюзии медицина всегда должна быть рядом, поэтому у нас штат медсестёр, есть физиотерапия, массаж, соляная комната. На территории школы ребята гуляют вместе. У нас 11 зон с различными смыслами и функциями. Например, есть зона для развития координации с качающимися мостками с уклоном, специальными лабиринтами», – отметила директор школы-интерната «Абсолют» Наталья Ильина.С 2020 года ребята могут освоить в школе разные профессии, а по окончании обучения - соответствующее свидетельство. На выбор – 10 специальностей: помощник повара и пекаря; плотник; специалист ногтевого сервиса; парикмахер; швея, портной; автослесарь; водитель и так далее.
При поддержке профессиональной команды педагогов воспитанники активно участвуют в олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, занимаются спортом.