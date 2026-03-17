Воробьёв поручил обеспечить безопасность жителей Подмосковья в период паводков

17 марта 2026, 12:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Снежная зима увеличила риски подтоплений на территории Московской области, поэтому сейчас одной из важнейших задач становится обеспечение безопасности жителей в период паводков. Соответствующее поручение губернатор региона Андрей Воробьёв дал ответственным службам в ходе совещания с руководителями подмосковных ведомств и округов.





Глава Московской области отметил, что под особым контролем должны быть в первую очередь те территории, где раньше наблюдались проблемы во время высокой воды.





«Самый заметный в этом смысле округ — Луховицы, но не только. Это и Истра, и Солнечногорск, Егорьевск, Богородский округ, Воскресенск, Дубна. При этом важно уделять внимание малым населённым пунктам — принципиальна и их доступность, и всё, что связано с безопасностью», — подчеркнул Андрей Воробьёв.