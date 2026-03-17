В красногорском посёлке Ильинское-Усово завершили модернизацию котельной

17 марта 2026, 12:18

Работы по модернизации котельной завершили в посёлке Ильинское-Усово городского округа Красногорск. В результате мощность объекта увеличилась с 55 до 76 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Реконструкцию начали в ноябре 2024 года. Она затронула не только техническое оборудование, но и само здание.





«Площадь котельного зала увеличили за счёт пристройки до 558 квадратных метров, установили новую дымовую трубу, обновили кровлю, систему защиты от молний, штукатурку, полы, отмостку и утеплили цоколь», — говорится в сообщении.