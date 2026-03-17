В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли четыре семьи из Подмосковья
Четыре семейные команды из Московской области вошли в число победителей полуфинала ЦФО конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Общее число команд-финалистов из Центрального федерального округа составило 65, они представляют 18 регионов. В рамках конкурса семьи проходили различные испытания — спортивные, интеллектуальные и творческие.
«От Подмосковья в финал прошли команды Купцовы-Белоножкины, Гученко, Богдановы-Павленко и Абраамян-Курдюмовы-Рыцарских», — говорится в сообщении.Теперь финалисты смогут отправиться в семейное путешествие по России и побороться за главные призы — сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финальные испытания будут проходить в Москве с 5 по 8 июля.