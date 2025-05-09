Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Оригинал
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы. В Дом Правительства приехали фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей.
«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. <…> Хочу пожелать всем здоровья, хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые сегодня защищают страну, находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, вернулись домой в свои семьи тоже с Победой. Ещё раз низкий поклон нашим ветеранам! Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая наши детям, внукам о том, что нельзя забыть. Хочется поблагодарить тех, кто находится рядом с вами — членов семьи, близких. Ну а мы тоже всегда стараемся быть рядом. Всем здоровья и успехов в ваших добрых делах», — сказал губернатор.
Фото: пресс-служба правительства МО

Иван Федорович Пшеничкин воевал под началом командующего фронтом маршала Рокоссовского. В 1943-м сел за руль армейского грузовика, участвовал в освобождении Воронежа, Ростова, Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии. А 24 июня 1945 года принимал участие в параде Победы на своей легендарной «Катюше».
«Война — это беда, но большой учитель. Она научила наших солдат сражаться по-настоящему, стоять за свою страну. <…> Начал войну в Сталинграде, а закончил под Кенигсбергом. Нас отвели к Москве почти за месяц до Победы, уехали в Реутово, где стали готовиться к парадному празднику», — вспоминал Пшеничкин.
Фото: пресс-служба правительства МО

Василию Леонидовичу Голотюку из Балашихи в 1941 году было 12 лет. В начале войны вместе с соседскими мальчишками он смастерил собственный «радиоузел» и по ночам расклеивал листовки с фронтовыми новостями. Позже в составе антифашистской диверсионной группы громил немецкие конвои. Победу встретил в родном селе в Черкасской области. А после войны стал профессиональным военным лётчиком, одним из первых освоившим ракетные истребители МиГ-15. На праздник Василий Леонидович приехал с супругой Людмилой Ивановной, с которой они вместе уже более 70 лет.

Фото: пресс-служба правительства МО

В самом начале войны 15-летняя Адельфина Михайловна Мазятова разгружала эшелоны раненых в госпитале в Калининской области. Но уже в конце июля 1941-го записалась добровольцем и ушла на фронт. В должности связиста пехотной роты воевала под Ржевом, защищала Москву. Победу Адельфина Михайловна встретила на Дворцовой площади в Ленинграде.
«<...Помню, как к нам пришли ребята и говорят, что женщины на улице плачут, война началась. Мы все, нисколько не сомневаясь, пошли на фронт. 28 июля я уже приняла присягу, была связистом, — рассказала Адельфина Михайловна. — День Победы — особенный праздник для всей нашей семьи. У меня 15 внуков и правнуков. Сегодня приехала со старшей внучкой Юлей. Хочу пожелать нашей молодежи любить своих близких, свою семью, город, в котором ты живешь и, конечно, свою страну».
Фото: пресс-служба правительства МО

Для Клавдии Викторовны Мальцевой и Маргариты Валентиновны Олейник, переживших блокаду Ленинграда, 9 мая — не только День Победы, но и день рождения. Губернатор поздравил именинниц и пожелал им крепкого здоровья.
«Мы жили в Кировском районе, отец работал на Кировском заводе. Когда началась война, он не вылезал оттуда, чинил танки. Помню, как нас обстреливали, звук воющей бомбы всегда будет внутри, как мама нас заталкивала под кровать, закрывала подушками, и мы ёе ждали, пока она уходила добывать воду. Не знаю, как она нас троих вытянула, но четвёртый ребенок умер, к сожалению, — вспоминает Клавдия Викторовна. — До сих пор живо то ощущение неописуемой радости и какой-то надежды от новости о Победе».
Михаил Александрович Красов встретил войну в возрасте 16 лет. В 1942-м ушёл добровольцем на фронт, был разведчиком. Сражался в боях за Днепр в составе 55-го гвардейского полка, получил ранение, по после лечения продолжил воевать. Михаил Александрович принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Осенью прошлого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.

Фото: пресс-служба правительства МО

А Розалии Яковлевне Коваль в 1941-м было 11 лет, в скором времени её мать и сестра погибли, девочка осталась сиротой. Будучи ещё совсем ребенком, она записалась в партизанский отряд и добывала ценные разведывательные данные в тылу у немцев.
87-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Зиновьевна Курбакова из Богородского округа поблагодарила губернатора за заботу о ветеранах.
«Я хочу от имени всех здесь присутствующих поблагодарить нашего губернатора за заботу о нас, о ветеранах войны. Огромное Вам за это спасибо! Всех с праздником Победы, здоровья, успехов и всего самого-самого лучшего!» — сказала Валентина Зиновьевна.

Фото: пресс-служба правительства МО

Сейчас в Подмосковье около 17,7 тыс. ветеранов, 407 из которых — фронтовики, участники Великой Отечественной войны, а также 534 жителя блокадного Ленинграда, более 3,4 тыс. узников концлагерей, около 9 тыс. тружеников тыла.

По поручению президента РФ Владимира Путина каждый участник Великой Отечественной войны будет носить звание почётного гражданина региона или населённого пункта, в котором живет. На сегодняшний день уже 9 ветеранов получили звание почетного гражданина Подмосковья (3 присвоено в этом году), 345 человек — звание почётных граждан муниципалитетов (292 в этом году).

Читайте также:

В Раменском возложили цветы к братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери»

В Пушкино и Ивантеевке появилась оригинальная проекционная подсветка с ветеранами ВОВ

Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая
#подмосковье
#губернатор
#праздник
#цветы
#день победы
#данные
#юбилей
#семьи
#9 мая
#отец
#ранение
#солдат
#рф
В Жуковском провели беговой турнир в честь Дня Победы
09 мая 2025, 09:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Беговой турнир, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне провели в подмосковном Жуковском, в забеге приняли участие 220 человек, среди которых были как любители, так и профессионалы, сообщает пресс-служба городского округа.
«Маршрут забега пролегал по центру города: улицам Маяковского, Фрунзе, Чаплыгина и Пушкина», — отмечается в сообщении.
Среди профессионалов-мужчин победителем стал Алексей Петлин, второе место занял Сергей Шевченко, третье — Иван Вдовин. Среди женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ирина Шевченко, на вторую — Софья Суворова, а третье место заняла Олеся Сорокина.

Среди любителей-мужчин тройку победителей составили Егор Новгородцев, Сергей Ежов и Иван Паутов, среди женщин — Оксана Полуэктова, Виктория Игнатова и Елена Плеханова.

Читайте также:

THW включило Овечкина в список трех лучших нападающих в истории НХЛ

Матвей Cафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги Чемпионов из России

Форвард «Автомобилиста» Денежкин оценил сезон для команды
#спорт
#жуковский
#забег
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском возложили цветы к братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери»
08 мая 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

К братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери» на Раменском центральном кладбище 8 мая возложили траурную гирлянду и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ​округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и траурную гирлянду к памятнику представители Совета ветеранов Раменского муниципального округа, участники СВО и ветераны боевых действий различных локальных военных конфликтов, молодые ребята из Раменского молодёжного центра, члены Общественной палаты округа, представители администрации муниципалитета, а также Совета депутатов округа.

«Единство нашего народа в памяти к погибшим в годы Великой Отечественной войны. По-прежнему сила нашей страны в бескорыстном подвиге мужественных людей, стоящих за Родину и жизнь будущих поколений», – отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Ранее в этот день сообщалось, что глава округа совместно с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен в Раменском городском парке, приуроченную к 80-летию Победы.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая

Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы
#цветы
#ветераны
#память
#раменский городской округ
#день победы
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино и Ивантеевке появилась оригинальная проекционная подсветка с ветеранами ВОВ
08 мая 2025, 16:01

Фото: пресс-служба Пушкинского городского округа

Накануне Дня Победы оригинальная проекционная подсветка украсила здания в Пушкино и Ивантеевке. Жители Подмосковья смогут увидеть ее в вечернее и ночное время с 5 по 9 мая, сообщили в пресс-службе Пушкинского городского округа.
С помощью пяти проекторов яркие иллюстрации выводятся на здание Администрации округа и фасады соседних домов, которые располагаются на Московском проспекте. На проекции есть элементы патриотической символики: георгиевская лента, орден Отечественной войны, звезды как символ воинского отличия и парящие в небе журавли.

«Подобрать подходящий дизайн было непросто. Разные цветовые сочетания на фасады ложились по-разному. Например, красный на синий накладывался хорошо, а зеленый на синий плохо. Мы предлагали разные идеи и композиционные решения. Проектировщики разработали несколько цветовых вариантов, которые мы потом тестировали», — поделился начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Артем Казарян.

В Ивантеевке при помощи трех проекторов на фасаде высотки 31А по улице Первомайской можно лицезреть портреты пяти Героев Советского Союза: Ивана Басова, Михаила Толмачева, Клавдия Смирнова, Алексея Прокудина и Петра Цыганова.

К масштабной визуализации портреты ветеранов готовили реставраторы.

Читайте также:

Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая

Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы
#ивантеевка
#пушкино
#пушкинский округ
#ветеран
#ветераны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая
08 мая 2025, 15:40

Максим Красноцветов, Максим Панкратов и Борис Карпич (Фото: пресс-служба Пушкинского городского округа)

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и начальник УМВД России «Пушкинское» Максимом Панкратовым поздравили участника Великой Отечественной войны Бориса Антоновича Карпича с 80-летием Победы, сообщили в пресс-службе Пушкинского городского округа.
Красноцветов и Панкратов передали Борису Антоновичу поздравление от Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и преподнесли знак «Почетный гражданин Городского округа Пушкинский Московской области».

В 1944 году Козелетский военный комиссариат призвал и направил Бориса Антоновича в школу снайперов. После окончания ВОВ Карпич продолжил служить в рядах Советской Армии, десять лет он служил на Каспийском флоте в Баку. Ветеран демобилизовался в 1961 году.

«Искренне рад доброй встрече. Желаю Вам бодрости духа и крепкого здоровья», — сказал ветерану глава Пушкино.

Стоит отметить, что ранее на фасаде дома, где проживает Борис Антонович Карпич, появилась информационная табличка. Так администрация города выразила ветерану уважение и признательность за службу Родине.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы

Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»
#пушкинский округ
#ветеран
#9 мая
#губернатор
#поздравление
#пушкино
#вов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
08 мая 2025, 13:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и подмосковные бойцы почтили память павших Героев накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона и военнослужащие возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.
«Вы все – Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь. Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению Президента всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Возложил цветы и житель Звенигорода, старшина запаса Сергей Добрынин. Он ушёл на СВО добровольцем, а до этого принимал участие в чеченской кампании. В январе 2023 года губернатор вручил военнослужащему его первый Орден Мужества, а второй он получил уже на следующий год.

«День Победы – это один из величайших праздников. Мы на этом воспитывались и, может быть, это сыграло ключевую роль в том, что многие пошли добровольцами на СВО. Ведь каждый знает, какую цену мы заплатили за Победу в Великой Отечественной войне. Хочется пожелать молодежи, чтобы никогда не забывали историю своей страны», – подчеркнул Добрынин.
Героизм и отвагу на фронте проявляют и женщины. Фельдшер из Ступина Людмила Болилая была в зоне СВО уже несколько раз. Во время одной из поездок она вместе с бойцами получила ранение, закрыв собой младшего лейтенанта. Благодаря храбрости женщины, мужчина остался жив.

«Там раненые, больные, их нужно лечить. Я думала несколько месяцев поехать туда и решилась, ведь моё основное призвание – помогать людям. Многие отговаривали, дома же сын. Но я понимала, что вернусь. Всегда говорила ему: «Мама вернётся». На тот момент мне казалось, да и до сих пор кажется, что я там нужнее. На пути к Победе в Великой Отечественной войне мы потеряли очень много близких. Каждую семью это коснулось. Наверное, нет таких людей в России, которые бы не плакали 9 мая. Но, тем не менее, благодаря нашим Героям мы с вами сейчас разговариваем, живём и будем дальше прославлять имена павших, победивших – тех, кто вернулся, и тех, кого не дождались дома. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой. Мне очень хочется, чтобы мы как можно скорее отмечали праздник Победы, но уже в этой войне», – сказала Болилая.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Также возложить цветы приехали Герой России Николай Будько, старший помощник начальника отделения военкомата Красногорска, старшина Евгений Гомляков, а также глава Лосино-Петровского отделения Ассоциации ветеранов СВО и местного отделения «Боевого братства» Алексей Трегубов. Он ушёл добровольцем на спецоперацию в октябре 2022 года. В ходе одного из боёв получил ранение, но не только не ушёл с поля боя, но и помог вывести из-под обстрелов десяток боевых товарищей.

Читайте также:

Ещё девять поселений Подмосковья стали «Населёнными пунктами воинской доблести»

В Раменском городском парке прошла акция, приуроченная к 80-летию Победы

Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы
#подмосковье
#губернатор
#праздник
#цветы
#день победы
#9 мая
#герой
#сво
#ранение
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате