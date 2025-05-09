Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Фото: пресс-служба правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы. В Дом Правительства приехали фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей.
«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. <…> Хочу пожелать всем здоровья, хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые сегодня защищают страну, находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, вернулись домой в свои семьи тоже с Победой. Ещё раз низкий поклон нашим ветеранам! Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая наши детям, внукам о том, что нельзя забыть. Хочется поблагодарить тех, кто находится рядом с вами — членов семьи, близких. Ну а мы тоже всегда стараемся быть рядом. Всем здоровья и успехов в ваших добрых делах», — сказал губернатор.Фото: пресс-служба правительства МО
Иван Федорович Пшеничкин воевал под началом командующего фронтом маршала Рокоссовского. В 1943-м сел за руль армейского грузовика, участвовал в освобождении Воронежа, Ростова, Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии. А 24 июня 1945 года принимал участие в параде Победы на своей легендарной «Катюше».
«Война — это беда, но большой учитель. Она научила наших солдат сражаться по-настоящему, стоять за свою страну. <…> Начал войну в Сталинграде, а закончил под Кенигсбергом. Нас отвели к Москве почти за месяц до Победы, уехали в Реутово, где стали готовиться к парадному празднику», — вспоминал Пшеничкин.Фото: пресс-служба правительства МО
Василию Леонидовичу Голотюку из Балашихи в 1941 году было 12 лет. В начале войны вместе с соседскими мальчишками он смастерил собственный «радиоузел» и по ночам расклеивал листовки с фронтовыми новостями. Позже в составе антифашистской диверсионной группы громил немецкие конвои. Победу встретил в родном селе в Черкасской области. А после войны стал профессиональным военным лётчиком, одним из первых освоившим ракетные истребители МиГ-15. На праздник Василий Леонидович приехал с супругой Людмилой Ивановной, с которой они вместе уже более 70 лет.
Фото: пресс-служба правительства МО
В самом начале войны 15-летняя Адельфина Михайловна Мазятова разгружала эшелоны раненых в госпитале в Калининской области. Но уже в конце июля 1941-го записалась добровольцем и ушла на фронт. В должности связиста пехотной роты воевала под Ржевом, защищала Москву. Победу Адельфина Михайловна встретила на Дворцовой площади в Ленинграде.
«<...Помню, как к нам пришли ребята и говорят, что женщины на улице плачут, война началась. Мы все, нисколько не сомневаясь, пошли на фронт. 28 июля я уже приняла присягу, была связистом, — рассказала Адельфина Михайловна. — День Победы — особенный праздник для всей нашей семьи. У меня 15 внуков и правнуков. Сегодня приехала со старшей внучкой Юлей. Хочу пожелать нашей молодежи любить своих близких, свою семью, город, в котором ты живешь и, конечно, свою страну».Фото: пресс-служба правительства МО
Для Клавдии Викторовны Мальцевой и Маргариты Валентиновны Олейник, переживших блокаду Ленинграда, 9 мая — не только День Победы, но и день рождения. Губернатор поздравил именинниц и пожелал им крепкого здоровья.
«Мы жили в Кировском районе, отец работал на Кировском заводе. Когда началась война, он не вылезал оттуда, чинил танки. Помню, как нас обстреливали, звук воющей бомбы всегда будет внутри, как мама нас заталкивала под кровать, закрывала подушками, и мы ёе ждали, пока она уходила добывать воду. Не знаю, как она нас троих вытянула, но четвёртый ребенок умер, к сожалению, — вспоминает Клавдия Викторовна. — До сих пор живо то ощущение неописуемой радости и какой-то надежды от новости о Победе».Михаил Александрович Красов встретил войну в возрасте 16 лет. В 1942-м ушёл добровольцем на фронт, был разведчиком. Сражался в боях за Днепр в составе 55-го гвардейского полка, получил ранение, по после лечения продолжил воевать. Михаил Александрович принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Осенью прошлого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
Фото: пресс-служба правительства МО
А Розалии Яковлевне Коваль в 1941-м было 11 лет, в скором времени её мать и сестра погибли, девочка осталась сиротой. Будучи ещё совсем ребенком, она записалась в партизанский отряд и добывала ценные разведывательные данные в тылу у немцев.
87-летняя жительница блокадного Ленинграда Валентина Зиновьевна Курбакова из Богородского округа поблагодарила губернатора за заботу о ветеранах.
«Я хочу от имени всех здесь присутствующих поблагодарить нашего губернатора за заботу о нас, о ветеранах войны. Огромное Вам за это спасибо! Всех с праздником Победы, здоровья, успехов и всего самого-самого лучшего!» — сказала Валентина Зиновьевна.
Фото: пресс-служба правительства МО
Сейчас в Подмосковье около 17,7 тыс. ветеранов, 407 из которых — фронтовики, участники Великой Отечественной войны, а также 534 жителя блокадного Ленинграда, более 3,4 тыс. узников концлагерей, около 9 тыс. тружеников тыла.
По поручению президента РФ Владимира Путина каждый участник Великой Отечественной войны будет носить звание почётного гражданина региона или населённого пункта, в котором живет. На сегодняшний день уже 9 ветеранов получили звание почетного гражданина Подмосковья (3 присвоено в этом году), 345 человек — звание почётных граждан муниципалитетов (292 в этом году).
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Анастасия Чубина