В Раменском возложили цветы к братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
К братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери» на Раменском центральном кладбище 8 мая возложили траурную гирлянду и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и траурную гирлянду к памятнику представители Совета ветеранов Раменского муниципального округа, участники СВО и ветераны боевых действий различных локальных военных конфликтов, молодые ребята из Раменского молодёжного центра, члены Общественной палаты округа, представители администрации муниципалитета, а также Совета депутатов округа. Ранее в этот день сообщалось, что глава округа совместно с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен в Раменском городском парке, приуроченную к 80-летию Победы. Читайте также: Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая Раннеры из сообщества «5 вёрст Пушкино» проведут забег ко Дню Победы
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
«Единство нашего народа в памяти к погибшим в годы Великой Отечественной войны. По-прежнему сила нашей страны в бескорыстном подвиге мужественных людей, стоящих за Родину и жизнь будущих поколений», – отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Анастасия Чинкова