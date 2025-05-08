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В Раменском возложили цветы к братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

К братской могиле и мемориалу «Скорбящей матери» на Раменском центральном кладбище 8 мая возложили траурную гирлянду и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ​округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и траурную гирлянду к памятнику представители Совета ветеранов Раменского муниципального округа, участники СВО и ветераны боевых действий различных локальных военных конфликтов, молодые ребята из Раменского молодёжного центра, члены Общественной палаты округа, представители администрации муниципалитета, а также Совета депутатов округа.

«Единство нашего народа в памяти к погибшим в годы Великой Отечественной войны. По-прежнему сила нашей страны в бескорыстном подвиге мужественных людей, стоящих за Родину и жизнь будущих поколений», – отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Ранее в этот день сообщалось, что глава округа совместно с местным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов организовал посадку сосен в Раменском городском парке, приуроченную к 80-летию Победы.

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#ветераны
#память
#раменский городской округ
#день победы
#подмосковье
В Пушкино и Ивантеевке появилась оригинальная проекционная подсветка с ветеранами ВОВ
08 мая 2025, 16:01

Фото: пресс-служба Пушкинского городского округа

Накануне Дня Победы оригинальная проекционная подсветка украсила здания в Пушкино и Ивантеевке. Жители Подмосковья смогут увидеть ее в вечернее и ночное время с 5 по 9 мая, сообщили в пресс-службе Пушкинского городского округа.
С помощью пяти проекторов яркие иллюстрации выводятся на здание Администрации округа и фасады соседних домов, которые располагаются на Московском проспекте. На проекции есть элементы патриотической символики: георгиевская лента, орден Отечественной войны, звезды как символ воинского отличия и парящие в небе журавли.

«Подобрать подходящий дизайн было непросто. Разные цветовые сочетания на фасады ложились по-разному. Например, красный на синий накладывался хорошо, а зеленый на синий плохо. Мы предлагали разные идеи и композиционные решения. Проектировщики разработали несколько цветовых вариантов, которые мы потом тестировали», — поделился начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Артем Казарян.

В Ивантеевке при помощи трех проекторов на фасаде высотки 31А по улице Первомайской можно лицезреть портреты пяти Героев Советского Союза: Ивана Басова, Михаила Толмачева, Клавдия Смирнова, Алексея Прокудина и Петра Цыганова.

К масштабной визуализации портреты ветеранов готовили реставраторы.

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#ивантеевка
#пушкино
#пушкинский округ
#ветеран
#ветераны
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Глава округа Пушкинский поздравил ветерана Бориса Карпича с 9 мая
08 мая 2025, 15:40

Максим Красноцветов, Максим Панкратов и Борис Карпич (Фото: пресс-служба Пушкинского городского округа)

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и начальник УМВД России «Пушкинское» Максимом Панкратовым поздравили участника Великой Отечественной войны Бориса Антоновича Карпича с 80-летием Победы, сообщили в пресс-службе Пушкинского городского округа.
Красноцветов и Панкратов передали Борису Антоновичу поздравление от Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и преподнесли знак «Почетный гражданин Городского округа Пушкинский Московской области».

В 1944 году Козелетский военный комиссариат призвал и направил Бориса Антоновича в школу снайперов. После окончания ВОВ Карпич продолжил служить в рядах Советской Армии, десять лет он служил на Каспийском флоте в Баку. Ветеран демобилизовался в 1961 году.

«Искренне рад доброй встрече. Желаю Вам бодрости духа и крепкого здоровья», — сказал ветерану глава Пушкино.

Стоит отметить, что ранее на фасаде дома, где проживает Борис Антонович Карпич, появилась информационная табличка. Так администрация города выразила ветерану уважение и признательность за службу Родине.

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Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
08 мая 2025, 13:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и подмосковные бойцы почтили память павших Героев накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона и военнослужащие возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.
«Вы все – Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь. Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению Президента всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Возложил цветы и житель Звенигорода, старшина запаса Сергей Добрынин. Он ушёл на СВО добровольцем, а до этого принимал участие в чеченской кампании. В январе 2023 года губернатор вручил военнослужащему его первый Орден Мужества, а второй он получил уже на следующий год.

«День Победы – это один из величайших праздников. Мы на этом воспитывались и, может быть, это сыграло ключевую роль в том, что многие пошли добровольцами на СВО. Ведь каждый знает, какую цену мы заплатили за Победу в Великой Отечественной войне. Хочется пожелать молодежи, чтобы никогда не забывали историю своей страны», – подчеркнул Добрынин.
Героизм и отвагу на фронте проявляют и женщины. Фельдшер из Ступина Людмила Болилая была в зоне СВО уже несколько раз. Во время одной из поездок она вместе с бойцами получила ранение, закрыв собой младшего лейтенанта. Благодаря храбрости женщины, мужчина остался жив.

«Там раненые, больные, их нужно лечить. Я думала несколько месяцев поехать туда и решилась, ведь моё основное призвание – помогать людям. Многие отговаривали, дома же сын. Но я понимала, что вернусь. Всегда говорила ему: «Мама вернётся». На тот момент мне казалось, да и до сих пор кажется, что я там нужнее. На пути к Победе в Великой Отечественной войне мы потеряли очень много близких. Каждую семью это коснулось. Наверное, нет таких людей в России, которые бы не плакали 9 мая. Но, тем не менее, благодаря нашим Героям мы с вами сейчас разговариваем, живём и будем дальше прославлять имена павших, победивших – тех, кто вернулся, и тех, кого не дождались дома. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой. Мне очень хочется, чтобы мы как можно скорее отмечали праздник Победы, но уже в этой войне», – сказала Болилая.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Также возложить цветы приехали Герой России Николай Будько, старший помощник начальника отделения военкомата Красногорска, старшина Евгений Гомляков, а также глава Лосино-Петровского отделения Ассоциации ветеранов СВО и местного отделения «Боевого братства» Алексей Трегубов. Он ушёл добровольцем на спецоперацию в октябре 2022 года. В ходе одного из боёв получил ранение, но не только не ушёл с поля боя, но и помог вывести из-под обстрелов десяток боевых товарищей.

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Сборная Подмосковья заняла первое место на первенстве России по софтболу
08 мая 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали на первенстве России по софтболу среди юниорок до 22 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ​Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сборная Подмосковья обыграла сборную Башкортостана со счётом 24:0, Свердловска (21:0), Москвы (9:3), Челябинска (17:0), Хабаровска (23:0), Крыма (15:0), Санкт-Петербурга (7:0), Ростова (21:0) и Краснодара со счётом 19:0.

В большом финале турнира софтболистки из Подмосковья снова встретились с командами из Петербурга и Москвы. Петербурженки потерпели поражение со счётом 10:0, а столичная сборная была повержена со счётом 8:0.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Первенство России по софтболу ​проходило с ​28 апреля по 6 мая в посёлке Тучково Рузского муниципального округа. В турнире приняли участие свыше 200 спортсменок из десяти российских регионов.

Соревнования стали отбором на участие в Спартакиаде молодёжи России и проводились в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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Подмосковные акробаты завоевали пять медалей на международном турнире
Акробаты из Одинцово завоевали пять медалей на международном Кубке В.Гургенидзе
08 мая 2025, 12:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Одинцово завоевали четыре золотых и одну серебряную медали на международных соревнованиях по спортивной акробатике — Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир прошел в Одинцовском городском округе. В нем приняли участие 430 спортсменов из 173 команд, которые представляют семь стран мира и 19 субъектов РФ. Честь Подмосковья отстаивали 17 коллективов.

Среди мужских пар от 13 до 19 лет абсолютными победителями стали акробаты из Московской области — Артур Кованов и Родион Калинин. Медаль за первое место получили Есения Гусева и Полина Китаева (возраст от 11 до 16 лет). В «тройках» такой же возрастной категории лучший результат показали: Карина Кузнецова, Лилиана Гургенидзе и Дарья Чиркова. Среди спортсменок от 12 до 18 лет лучшими в «тройках» стали: Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко. Еще Василиса Гаврилина и Светлана Филипьева получили медаль за второе место по итогам выступлений среди женских пар от 14 лет и старше.

Среди почетных гостей мероприятия были: первый вице-президент федерации гимнастики РФ Василий Титов, вице-президент федерации гимнастики РФ, заслуженный тренер России, первый вице-президент технического комитета Международной федерации гимнастики Ирина Никитина и иные. Уточнялось, что основным судьей турнира выступил 11-кратный чемпион мира по спортивной акробатике, сын Владимира Гургенидзе — Реваз Гургенидзе.

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#соревнования
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