Воробьёв предложил перевести в «цифру» согласование работ по развитию инфраструктуры

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Все согласования работ в рамках нацпроектов, связанных с развитием инфраструктуры для жизни, будет удобно перевести в цифровой вид. С таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на расширенном заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. По словам губернатора, Подмосковье готово стать пилотным регионом.
«В рамках реализации национальных проектов мы модернизируем теплоснабжение, водоснабжение. В рамках социальной газификации, и это ваше решение, проводим догазификацию населённых пунктов. Всё это связано с тем, что необходимо сделать проект по каждой работе – что дом построить, что завод, что газопровод проложить. Нужно сделать проект. Сегодня, учитывая устаревшее законодательство, мы в рамках комиссии по цифровой трансформации просим вас рассмотреть возможность дать нам в пилотном режиме поручение делать это всё в «цифре», – сказал губернатор Подмосковья, председатель комиссии Госсовета «Экономика данных» Андрей Воробьёв.Он пояснил, что значит это предложение.
«Если сейчас я, например, хочу проложить газопровод, мне нужно согласовывать проект. Этих согласований – минимум восемь, максимум 10. Это дорожники, Россети, РЖД, Газпром – и всё на бумаге. Я не могу это делать одновременно – только последовательно, потому что сначала один должен поставить печать, второй, – и так десять раз. Мы с правительством обсудили решение, которое позволит нам провести «пилот», – отметил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По словам Воробьёва, если президент одобрит это предложение, то в Подмосковье уже готова платформа.
«А за это время можно подготовить изменения в градостроительный кодекс, которые позволят всем регионам выходить на объект по этой упрощённой системе. Мы экономим время и деньги, и как следствие, находимся в параметрах национальных проектов, которые крайне важны. Если мы это сделаем, мне кажется, будет очень здорово. Год и 14 дней – это пропасть», – сказал губернатор.Владимир Путин во вторник провёл по видеоконференцсвязи заседание президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Главными темами стали меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорожной сети, работа общественного транспорта.
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Лора Луганская