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Воробьёв предложил перевести в «цифру» согласование работ по развитию инфраструктуры

Воробьёв предложил перевести в «цифру» согласование развития инфраструктуры
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Все согласования работ в рамках нацпроектов, связанных с развитием инфраструктуры для жизни, будет удобно перевести в цифровой вид. С таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на расширенном заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. По словам губернатора, Подмосковье готово стать пилотным регионом.
«В рамках реализации национальных проектов мы модернизируем теплоснабжение, водоснабжение. В рамках социальной газификации, и это ваше решение, проводим догазификацию населённых пунктов. Всё это связано с тем, что необходимо сделать проект по каждой работе – что дом построить, что завод, что газопровод проложить. Нужно сделать проект. Сегодня, учитывая устаревшее законодательство, мы в рамках комиссии по цифровой трансформации просим вас рассмотреть возможность дать нам в пилотном режиме поручение делать это всё в «цифре», – сказал губернатор Подмосковья, председатель комиссии Госсовета «Экономика данных» Андрей Воробьёв.
Он пояснил, что значит это предложение.
«Если сейчас я, например, хочу проложить газопровод, мне нужно согласовывать проект. Этих согласований – минимум восемь, максимум 10. Это дорожники, Россети, РЖД, Газпром – и всё на бумаге. Я не могу это делать одновременно – только последовательно, потому что сначала один должен поставить печать, второй, – и так десять раз. Мы с правительством обсудили решение, которое позволит нам провести «пилот», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По словам Воробьёва, если президент одобрит это предложение, то в Подмосковье уже готова платформа.
«А за это время можно подготовить изменения в градостроительный кодекс, которые позволят всем регионам выходить на объект по этой упрощённой системе. Мы экономим время и деньги, и как следствие, находимся в параметрах национальных проектов, которые крайне важны. Если мы это сделаем, мне кажется, будет очень здорово. Год и 14 дней – это пропасть», – сказал губернатор.
Владимир Путин во вторник провёл по видеоконференцсвязи заседание президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Главными темами стали меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорожной сети, работа общественного транспорта.

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В Подмосковье продолжают принимать заявки на фестиваль «Город танцует в парках»
15 апреля 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье продолжается приём заявок на участие в III Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках». В этом году он приглашает танцоров со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
17 мая на сцене Центрального городского парка Королева смогут выступить танцоры всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.
«Оценивать выступления участников вместе с худруком проекта, заслуженным артистом России, хореографом Егором Дружининым будет звёздное жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Лёша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава», – отметили в ведомстве.
Подать заявку на участие можно на сайте до 23 апреля.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Подробную информацию можно найти на сайте и в танцевальном сообществе фестиваля во ВКонтакте.



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​В конкурсе «Знание.Лектор» в этом году выявят рекордное число победителей
15 апреля 2025, 21:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Конкурс объединяет просветителей всей страны, давая им возможность заявить о себе и заключить контракты на проведение лекций в своих регионах.
Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, в этом году будет определено рекордное число победителей – 100 в категории взрослых и 21 – среди юных лекторов. Каждый взрослый победитель получит контракт на 100 тыс. рублей. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля, для юных участников – до 15 июня.
«Подмосковье традиционно входит в число лидеров конкурса. Так, в прошлом году регион занял второе место в Центральном федеральном округе по количеству заявок и четвёртое – в стране. Победителем прошлого сезона стала учительница начальных классов из Химок Любовь Потапова», – напомнили в ведомстве.
В новом сезоне участники пройдут онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Программу подготовили ведущие эксперты публичных выступлений, медиа и коммуникации под руководством бизнес-тренера Нины Зверевой. Затем конкурсанты проведут очные лекции и представят авторское выступление экспертному совету.

В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты от 14 до 17 лет. 100 лучших участников пригласят на тематическую смену в «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

Финал для взрослых пройдёт в ноябре в Москве. По итогам конкурса 100 победителей заключат контракты на проведение лекций и получат призы.

За четыре года в конкурсе «Знание.Лектор» приняли участие более 41 тыс. представителей 89 регионов России. Организатор конкурса – Российское общество «Знание».

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В Московской области с начала года зарегистрировали около 9 тыс. новых МСП
15 апреля 2025, 20:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области по итогам первых трёх месяцев текущего года превышает 466,5 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе зарегистрировано 466 594 субъекта МСП. Таким образом, с начала года число компаний в этом секторе увеличилось почти на 9 тыс. При этом в марте в Подмосковье зарегистрировали 2 990 субъектов малого и среднего предпринимательства», – уточнила зампред.
Она отметила, что почти 330 тыс., то есть 70,6% от общего числа субъектов зарегистрированных в Подмосковье МСП составляют индивидуальные предприниматели.

Как напомнили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья, в регионе работает перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по словам Зиновьевой, в этом году стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе и при выходе на маркетплейсы.

Узнать о поддержке подробнее можно на Инвестиционном портале Московской области.

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Путин согласился с предложением Воробьёва сделать гибче нормы сдачи соцобъектов
15 апреля 2025, 20:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нормы сдачи социальных объектов можно сделать более гибкими. С таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на расширенном заседании президиума Госсовета, которое провёл президент Владимир Путин. В частности, он предложил выборочно разрешить регионам «двигать вправо» сроки строительства социальных объектов, чтобы избежать издержек на обслуживание, если они ещё не заполнены из-за недостаточной заселённости новых микрорайонов.
«Сегодня наши нормативы и наше регулирование не позволяют двигать сроки сдачи социальных объектов. Мы их строим – школу, например, детский сад, парковку. Но мы можем «двигать сроки вправо», чтобы не терпеть избыточные издержки на обслуживание школ и садов, которые ещё не заполнены, потому что идёт этап заселения новых микрорайонов. И если бы вы дали регионам такое право, мы могли бы выборочно подходить к этому вопросу. Никто ни в коем случае не собирается нарушать баланс. Но плохо, мы «гоним» социальный объект, а он потом стоит, и на него тратятся деньги», – пояснил губернатор Подмосковья.
Путин согласился, что систему сдачи социальных объектов можно сделать более гибкой. Но от этого не должны страдать интересы людей.
«Простаивание социального объекта и лишние траты на его содержание – это не очень хорошо. Но ещё хуже, когда социальных объектов нет. А такие ситуации у нас были очень часто и совсем недавно. Право «двигать вправо» дать несложно. Только как бы люди не остались без поликлиник, магазинов и детских садов. Давайте подумаем, но так чтобы интересы людей не страдали. – сказал президент.
В декабре прошлого года Госдума приняла закон, обязывающий застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры при строительстве жилых домов.

Во вторник глава государства провёл по видеоконференцсвязи заседание президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Темами стали улучшение жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорожной сети, работа общественного транспорта.

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Преподаватель Сергиево-Посадского колледжа представит Подмосковье в финале конкурса «Мастер года»
Преподаватель Сергиево-Посадского колледжа вышла в финал конкурса «Мастер года»
15 апреля 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года 2025». Церемонию закрытия провели в колледже «Подмосковье» в Клинку, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
За звание лучшего педагога боролись 53 курсанта – мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательного цикла, специальных дисциплин и профессиональных модулей со всего региона.
«Пять лет подряд мы выбираем среди педагогов колледжей и техникумов самых ярких и талантливых. По итогам регионального этапа победителем конкурса стала преподаватель специальных дисциплин по направлению «Ветеринария» Сергиево-Посадского колледжа Валерия Сергеевна Купава. Она представит Подмосковье в финале конкурса в Курской области в сентябре-октябре», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Она добавила, что поддержка талантливых педагогов, распространение передового опыта и повышение престижа профессии напрямую влияют на качество подготовки кадров и экономику региона.

Конкурс «Мастер года» проходил с 3 марта по 9 апреля. Участники финала демонстрировали уровень профессионального мастерства, современные подходы к обучению, вовлечённость и стремление развивать отрасль.

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В Подмосковье состоялась стратегическая сессия по цифровизации образования
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