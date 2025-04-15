Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру

Фото: пресс-службе Минжилполитики МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на расширенном заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимир Путина с предложением, которое касается имущества объектов индивидуального жилищного строительства и садовых некоммерческих товариществ.
Цель – ввести в новых посёлках понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру. Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами и площадками, понимая, за что они платят. Сейчас в этой сфере, по словам губернатора, много жалоб и неясностей.
Читайте также:
Путин согласился с предложением Воробьёва сделать гибче нормы сдачи соцобъектов
Воробьёв предложил перевести в «цифру» согласование работ по развитию инфраструктуры
Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс по производству упаковок для пищевой продукции в подмосковном Чехове
«Сегодня, если мы живём в многоквартирном доме, у нас есть лестничная площадка, игровая площадка, подъезд. Это общедомовая территория и общедомовое имущество. А в ИЖС и СНТ такого нет – ни дороги, ни шлагбаума. В этой связи с 2022 года в первом чтении принят законопроект. Моя просьба заключается в том, чтобы в эту весеннюю сессию этот закон принять. В первом квартале только в Московской области мы сдали 3 млн 700 тыс. ИЖС. Там надо наводить порядок – люди требуют, чтобы были порядок, и чистота. Но это регулирование, к сожалению, сегодня крайне затруднительно», – сказал Воробьёв.Губернатор напомнил, что в Подмосковье больше всего ИЖС и СНТ В России – около 2,5 млн домов. Всё больше семей выбирают жизнь в собственном доме. Важно, чтобы в коттеджных посёлках и садовых товариществах были порядок и защита прав жителей.
Читайте также:
Путин согласился с предложением Воробьёва сделать гибче нормы сдачи соцобъектов
Воробьёв предложил перевести в «цифру» согласование работ по развитию инфраструктуры
Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс по производству упаковок для пищевой продукции в подмосковном Чехове
Лора Луганская