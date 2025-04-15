Путин согласился с предложением Воробьёва сделать гибче нормы сдачи соцобъектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Нормы сдачи социальных объектов можно сделать более гибкими. С таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на расширенном заседании президиума Госсовета, которое провёл президент Владимир Путин. В частности, он предложил выборочно разрешить регионам «двигать вправо» сроки строительства социальных объектов, чтобы избежать издержек на обслуживание, если они ещё не заполнены из-за недостаточной заселённости новых микрорайонов.
«Сегодня наши нормативы и наше регулирование не позволяют двигать сроки сдачи социальных объектов. Мы их строим – школу, например, детский сад, парковку. Но мы можем «двигать сроки вправо», чтобы не терпеть избыточные издержки на обслуживание школ и садов, которые ещё не заполнены, потому что идёт этап заселения новых микрорайонов. И если бы вы дали регионам такое право, мы могли бы выборочно подходить к этому вопросу. Никто ни в коем случае не собирается нарушать баланс. Но плохо, мы «гоним» социальный объект, а он потом стоит, и на него тратятся деньги», – пояснил губернатор Подмосковья.Путин согласился, что систему сдачи социальных объектов можно сделать более гибкой. Но от этого не должны страдать интересы людей.
«Простаивание социального объекта и лишние траты на его содержание – это не очень хорошо. Но ещё хуже, когда социальных объектов нет. А такие ситуации у нас были очень часто и совсем недавно. Право «двигать вправо» дать несложно. Только как бы люди не остались без поликлиник, магазинов и детских садов. Давайте подумаем, но так чтобы интересы людей не страдали. – сказал президент.В декабре прошлого года Госдума приняла закон, обязывающий застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры при строительстве жилых домов.
Во вторник глава государства провёл по видеоконференцсвязи заседание президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Темами стали улучшение жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорожной сети, работа общественного транспорта.
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Лора Луганская