Путин согласился с предложением Воробьёва сделать гибче нормы сдачи соцобъектов

Нормы сдачи социальных объектов можно сделать более гибкими. С таким предложением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на расширенном заседании президиума Госсовета, которое провёл президент Владимир Путин. В частности, он предложил выборочно разрешить регионам «двигать вправо» сроки строительства социальных объектов, чтобы избежать издержек на обслуживание, если они ещё не заполнены из-за недостаточной заселённости новых микрорайонов.