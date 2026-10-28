Восемь детсадов участвовали в этапе конкурса «Поющее Подмосковье» в Волоколамске

28 октября 2026, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В волоколамском Центре культуры и творчества «Родники» состоялся фестиваль детских хоровых коллективов. На сцену вышли воспитанники восьми детских садов округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Для муниципального этапа областного конкурса «Поющее Подмосковье» каждый коллектив подготовил свою, особенную программу. Дети исполнили песни о Родине, школе, семье и дружбе.

«Яркие костюмы, слаженное исполнение, уверенность на сцене – результат совместной работы детей, воспитателей и музыкальных руководителей. И хотя конкурс предполагает победителей и призовые места, каждый ребёнок, который вышел на сцену, уже сделал важный шаг – преодолел волнение и получил сценический опыт», – сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.