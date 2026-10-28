Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили в этом году около 270 здоровых детей

28 октября 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

268 здоровых младенцев появились на свет от матерей с ВИЧ-положительным статусом в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Залогом здоровья ребёнка является антиретровирусная терапия во время беременности. Её могут назначить в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.





«При строгом соблюдении рекомендаций врачей Центра вероятность передачи ВИЧ от матери к ребёнку сводится практически к нулю», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.