Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили в этом году около 270 здоровых детей
268 здоровых младенцев появились на свет от матерей с ВИЧ-положительным статусом в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Залогом здоровья ребёнка является антиретровирусная терапия во время беременности. Её могут назначить в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.
«При строгом соблюдении рекомендаций врачей Центра вероятность передачи ВИЧ от матери к ребёнку сводится практически к нулю», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Подробная информация о том, где можно бесплатно и анонимно пройти обследование на ВИЧ, а также о постановке на учёт в Центре размещена на официальном сайте медорганизации.