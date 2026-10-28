В Подмосковье подали 10 тысяч онлайн-заявок на жилищную компенсацию медикам

28 октября 2026, 10:11

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около десяти тысяч заявлений подали медики Московской области на получение компенсации за аренду жилья через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Компенсация предоставляется сотрудникам медучреждений Московской области, у которых нет в собственности жилья на территории региона. Сумма зависит от округа и составляет от 20 до 30 тысяч рублей на человека и от 30 до 45 тысяч рублей на супружескую пару медработников.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Пользователь должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы», — отмечается в сообщении.