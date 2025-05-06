Восемь ветеранов-фронтовиков из Дубны стали почётными гражданами города

Звание «Почётный гражданин Дубны» присвоили восьми местными ветеранам Великой Отечественной войны во исполнение указа президента Российской Федерации и по решению городского Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в выездной церемонии смогли принять трое героев. Нагрудной знак им вручил глава Дубны Максим Тихомиров.
В городе также открыли мемориальную доску с именами ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин Дубны».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Читайте также:
Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы
В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи
«Диктант Победы» в Дубне написали на 15 площадках
«Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд, за решимость, терпение и стремление быть свободными и дарить свободу нам, будущему поколению», — сказал ветеранам Максим Тихомиров.В свою очередь, участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Порошин поблагодарил за проявленное внимание президента страны и окружные власти.
В городе также открыли мемориальную доску с именами ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин Дубны».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Читайте также:
Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы
В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи
«Диктант Победы» в Дубне написали на 15 площадках
Лев Каштанов