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В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи

Фото: пресс-служба компании Yadro

Фото: пресс-служба компании Yadro

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Подмосковная IT-компания Yadro запустила новую линию по производству модулей для отечественных сетей сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Открытие линии стало частью масштабного проекта по разработке и запуску промышленного производства базовых станций. Объём инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. На линии будут собирать, тестировать и настраивать радиомодули. На первом этапе там смогут производить до 80 тыс. модулей в год. К концу года компания рассчитывает выйти на серийное производство», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие находится в особой экономической зоне «Дубна». Оно является самым большим на территории Восточной Европы и СНГ крупносерийным производством полного цикла подобной продукции.

Сейчас у компании Yadro подписаны форвардные контракты до 2030 года на поставку 55 тыс. базовых станций российской разработки трём операторам связи – Билайн, Ростелеком и МегаФон.

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В Подмосковье благодаря цифровой услуге установили 160 ёмкостей для сбора текстиля
29 апреля 2025, 19:48

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Предприниматели установили на территории Подмосковья 161 ёмкость для приёма текстиля с начала работы нового электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Соглашения на размещение ёмкостей заключены посредством электронной услуги на региональном портале госуслуг, запущенной ведомством. 50 ёмкостей появилось в Химках; 39 – в Одинцове; 27 – в Подольске; 13 – в Краснознаменске; 11 – в Домодедове; семь – в Реутове; по пять – в Котельниках и Пушкинском; два – в Лосино-Петровском; по одному – в Балашихае и Мытищах», – отметили в министерстве.
Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте.

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В Коломне задержали виновников аварии на угнанном автомобиле
29 апреля 2025, 19:35

Фото: iStock / Rafa Jodar

Подмосковные полицейские задержали троих мужчин, совершивших ДТП на угнанном автомобиле. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
28 апреля у дома на улице Октябрьской революции в Коломенском городском округе произошла авария. Водитель легковой машины ВАЗ совершил попутное столкновение с автомобилем «Хёндэ». После этого он и пассажиры выбежали из автомобиля и покинули место ДТП.
«В аварии никто не пострадал. Позже владелец ВАЗа обратился в дежурную часть полиции с заявлением об угоне транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили подозреваемых в отдел. Ими оказались трое жителей Подмосковья в возрасте от 22 до 26 лет», – отметила Петрова.
Сейчас полицейские проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Подольская сборная по футзалу стала победителем Школьной лиги Подмосковья
29 апреля 2025, 19:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда городского округа Подольск завоевала золото «Финала четырёх» по футзалу Школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В заключительном противостоянии сошлись коллективы из Подольска и Дмитрова. Сильнее оказались подольчане – 5:1.
«Просто шикарные соревнования. Мы в своём детстве могли только мечтать о такой Школьной лиге! Большое спасибо всем тем, кто создал этот турнир. Поддержка болельщиков просто прекрасная. Я сегодня как будто попал на матчи премьер-лиги», – сказал на церемонии награждения чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка страны, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшим игроком финального этапа лиги в составе команды Подольска признан Григорий Пурвин, а в составе сборной Дмитрова – Александр Карманов.

Посмотреть матчи «Финала четырёх», помимо Сычёва, пришли прославленные футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин и Александр Верижников.

На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Подмосковья.

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#минспорта мо
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Федеральная проверка признала Подмосковье готовым к пожароопасному сезону
29 апреля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону. Об этом по результатам федеральной проверки заявил исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.
«Подведены итоги проверки Московской области к пожароопасному сезону 2025 года. Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества. В состав комиссии вошли представители Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу и Авиалесоохраны», – рассказал Ларькин.
В этом году проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводилась по 30 критериям. Среди них – готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, создание необходимого резерва, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие.

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Запуск путепровода в Аникеевке решит проблемы более 25 тыс. жителей Красногорска
29 апреля 2025, 18:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Аникеевке запустили движение по новому путепроводу. Открытие долгожданной эстакады повысит транспортную доступность для более чем 25 тыс. жителей городского округа Красногорск.
Путепровод через железнодорожные пути – часть двухполосной транспортной развязки суммарной протяжённостью 1,4 км. Он обеспечит бесперебойное сообщение между двумя частями Аникеевки, разделёнными путями, разгрузит движение в посёлке Нахабино, улучшит выезд на Волоколамское шоссе для жителей жилых комплексов «Опалиха», «Лесобережный» и других. Помимо этого, развязка позволит комфортнее добираться до станции МЦД Аникеевка.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Интенсивность движения железнодорожного транспорта в Подмосковье очень заметная. Наша задача – строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке. Это касается тех, кто живёт в Красногорске. На очереди – следующие, которые позволят и в Люберцах, и в Пушкинском округе дальше решать проблемы, связанные со шлагбаумами. Очень часто из-за интенсивности движения они закрыты», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он отметил, что программа реализуется давно, и каждый год в её рамках сдают два – три ключевых путепроводов.
«Есть и те, которые на очереди – на территориях, нуждающихся в разгрузке региональных дорог. Это направление мы реализуем при поддержке федерального центра, который помогает нам, за что мы очень благодарны», – добавил глава региона.

Благодаря путепроводу в Аникеевке жители не будут подолгу стоять на переезде. Раньше это было одно из узких мест на Рижском направлении Московской железной дороги. В час пик интервалы между поездами составляли менее пяти минут. В 2023 году из-за строительства путепровода переезд закрыли, и, чтобы выехать на Волоколамское шоссе, водителям приходилось делать петлю длиной около 10 км. После открытия путепровода время в пути сократится в три раза – до пяти минут.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо этого, в ближайшее время у станции МЦД Аникеевка обустроят парковочные пространства.

Сейчас в рамках развития МЦД в Подмосковье строят ещё два путепровода. Первый – в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, движение по которому планируют запустить в конце года. Второй – в Опалихе городского округа Красногорск, открытие которого запланировано на лето будущего года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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