В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи

Фото: пресс-служба компании Yadro
Подмосковная IT-компания Yadro запустила новую линию по производству модулей для отечественных сетей сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Открытие линии стало частью масштабного проекта по разработке и запуску промышленного производства базовых станций. Объём инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. На линии будут собирать, тестировать и настраивать радиомодули. На первом этапе там смогут производить до 80 тыс. модулей в год. К концу года компания рассчитывает выйти на серийное производство», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Предприятие находится в особой экономической зоне «Дубна». Оно является самым большим на территории Восточной Европы и СНГ крупносерийным производством полного цикла подобной продукции.
Сейчас у компании Yadro подписаны форвардные контракты до 2030 года на поставку 55 тыс. базовых станций российской разработки трём операторам связи – Билайн, Ростелеком и МегаФон.
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Лора Луганская