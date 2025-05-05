Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы

Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Жители Дубны восстановили в наукограде Аллею Славы. В работах участвовали ученики школы №9, их родители, педагоги, выпускники и ветераны. Агрономы городской администрации выбрали лучшие саженцы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Теперь на алее растут туи, сирень и спирея. Первые деревья, сливовые, когда-то посадили брянские партизаны по инициативе сотрудника Объединённого института ядерных исследований Владимира Сосульникова. Во время войны он был в одном отряде с Зоей Космодемьянской. Тогда в посадке участвовала и молодой педагог Елена Лисеенко. Сегодня она возглавляет школу.
«Был солнечный день, была такая же линейка, приехали 10 ветеранов. Мы дружили с матерью Зои, она приезжала к нам в гости. Переписывались с партизанами, собирали их воспоминания. В музее есть огромный альбом – их воспоминаний о событиях тех лет», – рассказала директор школы №9 Лисеенко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Каждый класс школы сажает своё дерево.
«То, что мы делаем, прекрасно. Это память на долгие годы. Аллея будет жить, потому что за ней будут ухаживать дети», – поделился малолетний узник фашизма Иван Юдин.
«Аллея Славы будет снова выглядеть торжественно и ярко. Она станет напоминанием ученикам о Победе нашего народа над фашизмом», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Туями и цветущим кустарником заменили сливовые деревья, которые за 40 лет так состарились, что в прошлом году даже не зацвели.

Читайте также:

В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи

30 работодателей и 300 соискателей собрала ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Команда Дубны выиграла зональные соревнования юных пожарных и спасателей
#максим тихомиров
#дубна
#подмосковье
#московская область
#деревья
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
#зоя космодемьянская
В ГАИ предупредили о возвращении в Подмосковье заморозков и мокрого снега
05 мая 2025, 18:38

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В некоторые районы Подмосковья вечером в понедельник вернутся мокрый снег и заморозки. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Сегодня с 21 часа до утра на территории региона возможен снегопад и ветер до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1… 2°C», – уточнили в ведомстве. Там попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и выстраивать маршруты с учётом погодных условий.
Ранее, в ночь на 2 мая, на Подмосковье обрушились аномальный снегопад и сильный ветер.


Читайте также:

Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Московской области

Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены

Эксперт Пикин назвал причины оперативного устранения энергоаварии в Подмосковье
#непогода
#гаи
#госавтоинспекция
#водители
#автомобили
#автомобилисты
#пдд
#снег
#ветер
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды в Московской области
05 мая 2025, 18:30

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники МЧС России продолжают помогать в работах по восстановлению электроснабжения в шести городских округах Подмосковья. Всего в 101 населённом пункте проживают более 800 человек, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Веретенников.
«В 19 муниципальных образованиях упало 2478 деревьев. С последствиями непогоды продолжают бороться 557 человек и 186 единиц техники Московской областной системы РСЧС. Личный состав подмосковного МЧС распиливает и убирает поваленные деревья, обеспечивают пожарную безопасность в оставшихся без света населённых пунктах», – отметил Веретенников.
Сотрудники госпожнадзора дежурят на социально-значимых объектах, находящихся без электричества. Работы идут круглосуточно.


Читайте также:

Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены

Эксперт Пикин назвал причины оперативного устранения энергоаварии в Подмосковье

Губернатор Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в Подмосковье
#подмосковье
#московская область
#электричество
#электроэнергия
#авария
#мчс
#непогода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Старой Купавне отремонтируют детский сад на улице Чапаева
05 мая 2025, 17:59

Фото: istockphoto.com/Tatsiana Volkava

Здание дошкольного отделения Центра образования №25 планируют капитально отремонтировать в городе Старая Купавна Богородского городского округа, подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание детского сада общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Старая Купавна, улица Чапаева, дом №14. Ремонт должен быть завершён в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 254 миллиона 476 тысяч 742 рубля 36 копеек. Заявки принимаются до 16 мая.

Читайте также:

В Дмитрове стартовал капитальный ремонт моста через реку Хамиловку

В Химках отремонтируют детский сад, построенный 75 лет назад

Капитальный ремонт лицея № 10 в Клину завершён более чем на треть
#комитет по конкуретной политике мо
#детский сад
#детсад
#капитальный ремонт
#капремонт
#богородский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красногорский коллектив взял Гран-при Международного конкурса-фестиваля
05 мая 2025, 17:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Коллектив из Красногорска завоевал Гран-при XXV Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс «Сокровища Карелии» состоялся в Петрозаводске и собрал исполнителей со всей страны. Одним из участников стал красногорский образцовый коллектив «Студия народного танца «Карнавал». Осенью прошлого года старшая группа студии выиграла грант на 25 тыс. рублей на конкурсе в Сочи. Это стало важным шагом для подготовки нового конкурсного репертуара», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В новых танцах приняли участие все исполнители группы. Например, танец «Ковано колесо» исполнили 18 человек, «Девицы-затейницы» – 15 девочек.

В Карелии коллектив был удостоен Гран-при в номинации «Народный танец» за композиции «Ковано колесо» и «Поозёрские замалёвки». Многие участники ансамбля стали лауреатами I степени.

В номинации «Лучший руководитель» первенствовал наставник образцового коллектива студии народного танца «Карнавал» Андрей Сапронов.

Читайте также:

Запуск путепровода в Аникеевке решит проблемы более 25 тыс. жителей Красногорска

Глава Красногорска Волков встретился с участниками СВО и их семьями

Космонавт Чуб пообщался с красногорскими учениками и осмотрел школьный музей
#красногорск
#фестиваль
#конкурс
#искусство
#культура
#фольклор
#танцы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси
05 мая 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ещё с 2017 года на постоянной основе организован бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных в регионе, и сопровождающих их.
Особенно эта услуга актуальна в преддверии 9 мая, отметили в ведомстве.
«Чтобы заказать бесплатное такси, ветерану или его близким нужно позвонить по номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год его рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что воспользоваться бесплатным проездом на такси в любое время могут только участники войны, которые внесены в список органов соцзащиты населения Подмосковья.

После оформления заказа придёт подтверждение с госномером, маркой и цветом автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.

В Минтрансе добавили, что суммарная стоимость поездок за месяц не должна превышать 1 тыс. рублей, а их число не ограничено.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья предупреждает о снеге: водителей призывают быть осторожными

Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении

На подмосковных дорогах в майские праздники будут массово проверять водителей
#транспорт
#минтранс мо
#такси
#ветераны
#день победы
#9 мая
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате