Дубненцы обновили посаженную партизанами Аллею Славы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Жители Дубны восстановили в наукограде Аллею Славы. В работах участвовали ученики школы №9, их родители, педагоги, выпускники и ветераны. Агрономы городской администрации выбрали лучшие саженцы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Теперь на алее растут туи, сирень и спирея. Первые деревья, сливовые, когда-то посадили брянские партизаны по инициативе сотрудника Объединённого института ядерных исследований Владимира Сосульникова. Во время войны он был в одном отряде с Зоей Космодемьянской. Тогда в посадке участвовала и молодой педагог Елена Лисеенко. Сегодня она возглавляет школу.
Каждый класс школы сажает своё дерево.
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«Был солнечный день, была такая же линейка, приехали 10 ветеранов. Мы дружили с матерью Зои, она приезжала к нам в гости. Переписывались с партизанами, собирали их воспоминания. В музее есть огромный альбом – их воспоминаний о событиях тех лет», – рассказала директор школы №9 Лисеенко.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Каждый класс школы сажает своё дерево.
«То, что мы делаем, прекрасно. Это память на долгие годы. Аллея будет жить, потому что за ней будут ухаживать дети», – поделился малолетний узник фашизма Иван Юдин.
«Аллея Славы будет снова выглядеть торжественно и ярко. Она станет напоминанием ученикам о Победе нашего народа над фашизмом», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Туями и цветущим кустарником заменили сливовые деревья, которые за 40 лет так состарились, что в прошлом году даже не зацвели.
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Лора Луганская