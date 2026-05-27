Воскресенский «Химик» завоевал серебро Всероссийской хоккейной лиги
Воскресенский хоккейный клуб «Химик» второй год подряд стал серебряным призёром чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финальная серия против «Югры» получилась напряжённой. Решающий матч завершился со счётом 4:0 в пользу соперника. Счёт в серии стал 1:4.
Как напомнили в ведомстве, в прошлом сезоне ХК «Химик» тоже завоевал серебро. Тогда в финале команда уступила «Торпедо-Горькому» из Нижнего Новгорода со счётом в серии 4:2.
Читайте также: