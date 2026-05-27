Подмосковные дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Анатолия Рахлина

27 мая 2026, 16:25

Три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на международном турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года «Кубок Анатолия Рахлина». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Санкт-Петербурге 22-25 мая.





«Второе место заняли подмосковные спортсмены Илья Топтыгин, выступавший в весе до 60 килограммов, Эмиль Раджабханов в весе до 66 килограммов и Павел Коловердов в весе до 73 килограммов», — говорится в сообщении.