Тхэквондисты из Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России

27 мая 2026, 15:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил на базе дворца спорта «Триумф» в Люберцах с 20 по 25 мая. В нём участвовали сильнейшие молодые спортсмены из разных регионов страны.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный спортсмен Азат Бесаев, выступавший в весовой категории до 58 килограммов», — говорится в сообщении.