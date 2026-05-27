Тхэквондисты из Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил на базе дворца спорта «Триумф» в Люберцах с 20 по 25 мая. В нём участвовали сильнейшие молодые спортсмены из разных регионов страны.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный спортсмен Азат Бесаев, выступавший в весовой категории до 58 килограммов», — говорится в сообщении.Второе место занял Егор Шефатов в весовой категории более 87 килограммов. А бронзовые медали получили Ирина Карепова, выступавшая в весе до 73 килограммов, и Александр Дейниченко в весе до 63 килограммов.
Соревнования стали этапом отбора в юниорскую сборную страны.