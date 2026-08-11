Врачи двух подмосковных городов спасли девочку после укуса гадюки

11 августа 2026, 15:53

оригинал Фото: istockphoto / roman02

Врачи из Егорьевска и Красногорска спасли девочку после укуса ядовитой змеи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В Егорьевскую больницу ребёнка доставила бригада скорой помощи. Медиков вызвала мать, обратившая внимание на следы от укуса на большом пальце дочери и её жалобы на сильную боль. Во время прогулки на дачном участке девочка заметила в траве змею и потрогала за хвост. Рептилия оказалась ядовитой гадюкой и тут же укусила ребёнка.

«Пациентка поступила к нам в реанимацию. Благодаря оперативной реакции родителей и врачей помощь оказали без промедления, в так называемое «золотое время», когда она наиболее эффективна. Менее чем через два часа после укуса ребёнку ввели сыворотку и начали интенсивную терапию», – рассказал анестезиолог-реаниматолог Егорьевской больницы Сергей Глушков.

«Яд гадюки содержит токсины, которые поражают разные системы организма. Однако при своевременной медицинской помощи риск серьёзных осложнений и летального исхода крайне низок. Мы провели пациентке всю необходимую терапию, и на вторые сутки состояние девочки улучшилось», – отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для соматических больных ДНКЦ им. Л.М. Рошаля Анатолий Крушельницкий.