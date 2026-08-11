В Подмосковье реализуется план мероприятий по защите от воздушных атак

11 августа 2026, 15:09

оригинал Фото: istockphoto.com/shcherbak volodymyr

Защита объектов от угроз с воздуха — это важный и актуальный вопрос для Московской области, и регион предпринимает шаги для его решения. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Воробьёв подчеркнул, что власти принимают меры для того, чтобы жители и важные объекты не пострадали.





«Защита от воздушных атак — это непростой и весьма затратный вызов. И у нас есть целый план мероприятий: прикрытия, защиты, чтобы оградить людей. Мы занимаемся этим и делаем это добросовестно», — сказал Воробьёв.