В Подмосковье реализуется план мероприятий по защите от воздушных атак
Защита объектов от угроз с воздуха — это важный и актуальный вопрос для Московской области, и регион предпринимает шаги для его решения. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
Воробьёв подчеркнул, что власти принимают меры для того, чтобы жители и важные объекты не пострадали.
«Защита от воздушных атак — это непростой и весьма затратный вызов. И у нас есть целый план мероприятий: прикрытия, защиты, чтобы оградить людей. Мы занимаемся этим и делаем это добросовестно», — сказал Воробьёв.Он добавил, что обеспечение безопасности населения входит в число ключевых задач областных властей.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности поступают жителям Подмосковья через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.