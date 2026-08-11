Жительница Подмосковья впала в кому из-за компота из ревеня

11 августа 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщину, у которой начали отказывать внутренние органы из-за отравления ревенём, спасли врачи Пушкинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Женщина поступила с тошнотой и рвотой. У неё заподозрили гастроэнтерит и положили в инфекционное отделение. Но лечение не помогало, пациентке становилось всё хуже, так что её перевели в реанимацию. Скрининг показал нарушение функции почек и печени. Вскоре женщина впала в кому. Её подключили к аппарату ИВЛ, начали чистить кровь и проводить антибактериальную терапию.



Параллельно врачи продолжали искать причину болезни, и родные пациентки рассказали, что всё началось с «лечения» от простуды народными средством — ревенём. Сначала женщина выпила три литра компота с этим растением, а потом съела сырыми два больших листа.





«В листьях ревеня, особенно старых, содержится много щавелевой кислоты. Она связывает в крови кальций и образует нерастворимые комплексы, почти как крупный песок. Этот оксалат кальция забивает почечные канальца и приводит к развитию почечной недостаточности. Кроме того, большие концентрации кислоты могут поражать печень, кожу, сердечную мышцу и центральную нервную систему», — рассказал главный анестезиолог-реаниматолог больницы, заведующий центром острых отравлений и главный внештатный токсиколог Минздрава Московской области Михаил Козиев.