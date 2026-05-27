В посёлке под Чеховом восстановили здание рынка

27 мая 2026, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание рынка, находившееся в аварийном состоянии, восстановили в посёлке Любучаны округа Чехов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.





Рынок состоит из павильонов общей площадью более 285 квадратных метров. В конце 2023 года там произошёл пожар, существенно повредивший здание. Жители посёлка неоднократно писали на портал «Добродел» просьбы восстановить рынок и благоустроить прилегающую территорию.





«Работы долгое время не проводились, так как владелец рынка подал иск к арендатору о возмещении убытков и ожидал решения суда. После того, как иск удовлетворили, владелец восстановил все помещения», — говорится в сообщении.