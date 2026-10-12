Врип главы Павловского Посада Криворучко возложил цветы к воинским мемориалам
Цветы к мемориалам воинской славы, расположенным на аллеях Героев в Павловском Посаде и Электрогорске, возложил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мемориалы посвящены участникам специальной военной операции. Их открыли год назад при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также родных и близких бойцов.
«Это место, где боль переплелась с любовью, а память стала камнем и светом. За каждым именем на граните — живой человек: чей-то сын, отец, муж, друг», — говорится в сообщении.Аллеи Героев стали для жителей Павлово-Посадского округа тем местом, куда можно прийти, возложить цветы и сказать бойцам спасибо за их подвиг.