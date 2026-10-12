Врип главы Павловского Посада Криворучко возложил цветы к воинским мемориалам

12 октября 2026, 12:55

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Цветы к мемориалам воинской славы, расположенным на аллеях Героев в Павловском Посаде и Электрогорске, возложил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мемориалы посвящены участникам специальной военной операции. Их открыли год назад при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также родных и близких бойцов.





«Это место, где боль переплелась с любовью, а память стала камнем и светом. За каждым именем на граните — живой человек: чей-то сын, отец, муж, друг», — говорится в сообщении.