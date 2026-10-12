В Истре построят детсад на 232 места

12 октября 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад на 232 воспитанника появится в составе жилого комплекса «Новоснегирёвский-2» в округе Истра. Девелопер уже получил разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Здание будет разноэтажным — высотой от двух до трёх этажей. Его общая площадь составит более 3 600 квадратных метров.





«Внутри обустроят помещения для групп со своими игровыми, спальнями, санузлами, буфетными и раздевалками, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.