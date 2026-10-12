В посёлке Вербилки снесли аварийный дом с четырьмя квартирами

12 октября 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Вокзальной улице в посёлке Вербилки Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Площадь дома составляла около 160 квадратных метров. Обследование показало высокую степень износа конструкций, из-за чего проживание там стало опасным. После признания дома аварийным жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию.





«В настоящее время снос завершён. Участок, который занимал дом, расчистили от строительного мусора», — говорится в сообщении.