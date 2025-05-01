Ярослав Мурашов из Егорьевска стал серебряным призером Чемпионата мира по рукопашному бою

С 26 по 29 апреля 2025 года в столице Киргизии городе Бишкек проходило первенство мира по рукопашному бою. Воспитанник Егорьевской спортивной школы «Виктория» Ярослав Мурашов получил серебряную медаль представительного турнира.

Лучшие спортсмены из 14 стран поборолись за звание чемпиона в своих возрастных и весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск. В прошлом году Ярослав стал чемпионом мира, выступая в более младшем возрастном разряде, и на этот раз вновь вошёл в число лидеров.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск



Подмосковный спортсмен выступал в возрастной категории от 14 до 15 лет и в весе до 52 килограммов. Он одолел спортсменов из Киргизии и Казахстана, уступив только в финале россиянину в борьбе за второе «золото». В итоге – серебряная медаль первенства мира! С выдающимся результатом Ярослава и его тренера поздравил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.





«Гордимся тобой, Ярослав! Ты достойно представил Егорьевск, Московскую область и всю Россию на международной арене. Отдельная благодарность тренеру — Сергею Александровичу Трунину — за профессионализм и вклад в развитие спорта» — сказал руководитель администрации муниципального округа.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск



Известно также, что тренера по рукопашному бою спортивной школы «Виктория» Сергея Трунина наградили Дипломом международной ассоциации рукопашного боя и международного союза рукопашного боя как тренера спортсмена, показавшего лучшую технику на данном соревновании.