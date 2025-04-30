Самбисты из Подмосковья одержали три победы на первенстве Европы

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые медали завоевали представители Московской области на первенстве Европы по самбо, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В весовой категории до 64 килограммов лучшим стал подмосковный самбист Никита Стрельцов. В весовой категории до 71 килограмма победу одержал его земляк Эмиль Харадзе. А третье золото в копилку команды Московской области принесла Дарья Еременко, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов. Все трое победителей представляют округ Королёв», — говорится в сообщении.Первенство Европы по самбо проходило на Кипре в городе Лимассол с 25 по 28 апреля.
В областном Минспорта напомнили, что ранее ещё один спортсмен из Королёва — Степан Солдатенков — выиграл золотую медаль чемпионата Европы по самбо в весовой категории свыше 98 кг.
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