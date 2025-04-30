Подмосковные команды завоевали Кубок России по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская и мужская команды подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» стали лучшими на Кубке России по хоккею на траве, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Женская команда «Динамо-Электросталь» в финальном матче одержала победу над соперницами из белорусской команды «Минск» со счётом 4:3. А бронзовую награду Кубка России завоевали хоккеистки из казанского клуба «Динамо-Ак Барс», — говорится в сообщении.Мужская подмосковная команда одолела в финале «Динамо-Ак Барс». Основное время матча завершилось со счётом 3:3, поэтому победителя определила серия буллитов. А третье место среди мужских команд занял московский «Восток».
Кубок России по хоккею на траве среди мужских и женских команд проводился с 24 по 29 апреля в Казани.
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