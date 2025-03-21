В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с инициативной группой АО «Большой Серпухов». Главными темами стали работа особой экономической зоны, возможности поддержки инвесторов и привлечения высокотехнологичных компаний, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече решили запустить «Бизнес-часы» – регулярные встречи на площадке администрации Серпухова. Эти встречи станут эффективным инструментом прямого диалога между предпринимателями, управляющей компанией ОЭЗ и органами власти. Повестка дня была сформирована так: администрация фиксирует запросы бизнеса, а управляющая компания ОЭЗ предлагает решения», – рассказали в администрации.В обсуждении участвовали гендиректор АО «Большой Серпухов» Андрей Журавлёв, а также директор по развитию территории и инфраструктурных проектов AVA Group Константин Никоноров.
Цель инициативы – усилить взаимодействие между бизнесом, наукой и властью, создать благоприятные условия для развития технологичных компаний и привлечения инвесторов.
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Лора Луганская