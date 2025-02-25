Юные кинематографисты Красногорска победили на международном фестивале в Казани

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Активисты Молодёжного центра в Красногорске стали победителями международного кинофестиваля Zilant в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Картина «День рождения» заняла первое место в категории «Лучший фильм для детей и подростков». Ребят воспитала КиноАкадемия, работающая на базе МЦ. Под руководством режиссёра Сергея Миляховского они продела большую работы», – говорится в сообщении.«День рождения» стал плодом совместной работы учеников КиноАкадемии и театральной студии «Душевный». Этот короткометражный фильм затрагивает актуальную проблему школьного буллинга. Сложные эмоции и переживания персонажей переданы через мастерство молодых актеров и талантливую работу съёмочной группы.
Сообщается, что ребята работали над проектом пять месяцев.
Читайте также:
В Подмосковье 23 февраля прошло более 520 патриотических мероприятий
Из Подмосковья в Донбасс отправилась 165-я фура акции «Доброе дело»
Военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала 130 отрядов
Лора Луганская