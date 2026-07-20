Юных жителей Подольска научили дворовым спортивным играм

20 июля 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ребят из двух домов Подольска научили уличным спортивным играм в минувшие выходные — 18 и 19 июля — в рамках акции «Спорт в каждый двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Инструкторы показали детям, как прыгать в резиночку, играть в салки, вышибалы и классики.



