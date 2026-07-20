Юных жителей Подольска научили дворовым спортивным играм
Ребят из двух домов Подольска научили уличным спортивным играм в минувшие выходные — 18 и 19 июля — в рамках акции «Спорт в каждый двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Инструкторы показали детям, как прыгать в резиночку, играть в салки, вышибалы и классики.
В муниципальной администрации уточнили, что 18 июля занятия прошли во дворе у дома №5 по Садовой улице в подольском микрорайоне Красная Горка, 19 июля — у дома №4 по Большой Серпуховской улице.«Эти игры не только развивают координацию, ловкость и выносливость, но и помогают развивать навыки социального взаимодействия и формируют командный дух», — говорится в сообщении.
Дети участвовали с энтузиазмом и получили от занятий большое удовольствие.