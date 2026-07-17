Серпуховский историко-художественный музей объявил о проведении конкурса талантов

17 июля 2026, 22:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Серпуховский историко-художественный музей проводит конкурс «Подслушано у картин» в рамках параллельной программы к выставке «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Конкурс музей проводит вместе с авторами выставки Екатериной Лямуан и Татьяной Анже.



Участникам предлагается написать текст, рассказ или стихотворение по мотивам шедевров живописи из постоянной экспозиции музея «Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков».

«Среди задач конкурса – привлечение внимания посетителей к полотнам постоянной экспозиции, разрушение барьера между зрителем и произведением искусства, поиск и поддержка авторов, способных тонко чувствовать визуальный язык живописи и переводить его на язык литературы», – отметили в ведомстве.