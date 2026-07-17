Серпуховский историко-художественный музей объявил о проведении конкурса талантов
Серпуховский историко-художественный музей проводит конкурс «Подслушано у картин» в рамках параллельной программы к выставке «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс музей проводит вместе с авторами выставки Екатериной Лямуан и Татьяной Анже.
Участникам предлагается написать текст, рассказ или стихотворение по мотивам шедевров живописи из постоянной экспозиции музея «Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков».
«Среди задач конкурса – привлечение внимания посетителей к полотнам постоянной экспозиции, разрушение барьера между зрителем и произведением искусства, поиск и поддержка авторов, способных тонко чувствовать визуальный язык живописи и переводить его на язык литературы», – отметили в ведомстве.К участию в номинациях «Профессионал» и «Любитель» приглашаются граждане старше 18 лет. Подробная информация доступна по ссылке.
Обязательное условие участия в конкурсе – очное присутствие на установочной встрече, которую проведёт Татьяна Анже 25 июля. Начало в полдень.
Конкурсные материалы принимают с 20 по 31 июля включительно на электронную почтуpress@serpuhov-museum.ru с обязательной темой письма: Конкурс «Подслушано у картин».
Награждение победителей конкурса будет приурочено к завершению работы выставки «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Оно пройдёт на летней сцене музея 8 августа в рамках фестиваля «Музей под звёздами».