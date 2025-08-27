Юный гитарист из Красноармейска Матвей Плишкин выиграл конкурс в Болгарии

27 августа 2025, 17:34

Фото: личный архив Матвея Плишкина

Учащийся Красноармейской детской школы искусств Матвей Плишкин занял первое место на Международном конкурсе в Болгарии. Он проходил в городе Несебр, сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.





«Созвездия в Несебре» – трёхдневный разножанровый фестиваль-конкурс, который проводят под открытым небом. Матвей был единственным участником из России. В своей программе он представлены два произведения современных русских композиторов для гитары.

«Я чувствую, что за спиной Россия, и у меня есть возможность представлять её. Это придаёт мне уверенности и энергии», – признался Матвей перед выступлением.