На вечере бокса в Пушкине встретятся сборные Москвы и Подмосковья

27 августа 2025, 16:57

Фото: Федерация бокса Пушкинского г. о. / Леон Курчиев

Во Дворце спорта «Пушкино» 30 августа состоится матчевая встреча по профессиональному боксу между сборными Москвы и Московской области «Кубок Московия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.







«Событие посвящено 100-летию города Пушкино и станет настоящим праздником для всех любителей бокса. В программе – восемь профессиональных поединков между спортсменами столицы и Подмосковья, выступление мастера спорта, воспитанника СШ «Ивантеевка» Леона Курчиева и чемпиона Кубы Анхеля Посада Лимы. После каждого боя будет проходить награждение чемпионскими поясами», – уточнили в пресс-службе.