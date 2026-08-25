Юным жителям Пушкинского округа вручили первые паспорта
Церемонию вручения паспортов провели для 14 подростков из Пушкинского округа в местном отделении ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное мероприятие организовали накануне Дня государственного флага Российской Федерации. Паспорта ребятам вручила общественница, основательница некоммерческой организации «Радость моя» Инна Орлова.
«Я напомнила ребятам, что они получили не только права, но теперь несут и ответственность, наравне со всеми гражданами России», — рассказала Орлова.Организация «Радость моя» занимается социальной реабилитацией детей-инвалидов. Кроме того, с 2020 года по инициативе Орловой в Московской области действует проект «ПРО НЕЕ», направленный на поддержку женщин, воспитывающих детей с особенностями здоровья.