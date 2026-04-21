За год в Подмосковье ИИ помог выписать более 200 штрафов за парковку на газоне
208 штрафов за парковку на газонах во дворах выписали в Московской области за год благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Ровно год назад искусственный интеллект настроили на отслеживание этого типа нарушений через камеры видеонаблюдения системы «Безопасный интеллект».
«В настоящее время к этой программе подключены 517 камер. Нейросеть распознаёт номера машин нарушителей и передаёт данные на проверку. Если информация подтверждается, автовладелец получает штраф», — говорится в сообщении.Общая сумма взысканий составила за год 290 тысяч рублей.
