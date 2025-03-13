Загруженность дорог Подмосковья утром 13 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 марта, составил четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов