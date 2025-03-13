Загруженность дорог Подмосковья утром 13 марта составила четыре балла

С 1 марта 2024 года в России начали действовать новые ветеринарные правила по маркировке и учету сельскохозяйственных животных. Согласно документу, идентификации подлежат виды, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 550 от 5 апреля 2023 года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В региональной системе ФГИС ВетИС (компонент «Хорриот») уже зарегистрировано 12 млн птиц, 328 тыс. свиней, более 182 тыс. голов крупного рогатого скота, 40 тыс. мелкого рогатого скота и 13 тыс. лошадей. Работа по внесению данных продолжается.



Благодаря маркировке можно получить полную информацию о животном: вид, породу, происхождение, данные владельца, дату и место рождения, а также результаты исследований. Россельхознадзор присваивает каждому животному уникальный номер, который наносится на бирку, ошейник или электронную метку. В Минсельхозе подчеркнули, что все средства маркировки устойчивы к внешним воздействиям и безопасны для животных.



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