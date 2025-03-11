На пяти подмосковных дорогах проведут наибольший объём ремонта по нацпроекту ИДЖ

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В этом году в Московской области специалисты Мосавтодора проведут масштабный ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонтный сезон в Подмосковье планируется начать уже в апреле при устойчивой плюсовой температуре. В этом сезоне дорожникам предстоит отремонтировать порядка 840 км региональной сети, из них 240 км – на территориях пяти округов-лидеров», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
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Дайана Хусинова