Загруженность дорог Подмосковья утром 20 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 июня. Основные сложности с проездом отмечаются на семи региональных шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 894 тысяч автомобилей, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе таже напомнили, что сегодня в регионе ожидаются дожди, и призвали водителей быть особенно внимательными за рулём, избегать резкого маневрирования, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.