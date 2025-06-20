Загруженность дорог Подмосковья утром 20 июня составила четыре балла

20 июня 2025, 10:19

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 июня. Основные сложности с проездом отмечаются на семи региональных шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.