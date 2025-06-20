Более 1,5 тыс. школьников Подмосковья прошли экоуроки по сортировке отходов
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье продолжается реализация просветительского проекта по обучению школьников основам раздельного сбора отходов. Инициатива организована Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
С начала проекта экоуроки прошли более 1,5 тысячи учеников начальных и средних классов. Занятия проводит председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
«Дети собирают пластиковые крышечки, макулатуру, в некоторых учреждениях и батарейки. Учителя по личной инициативе приучают детей сортировать вторичные ресурсы. Все собранное сырье школы сами отвозят в пункты приема, откуда отходы отправляются на переработку», — отметила она.
Уроки уже прошли в образовательных учреждениях Коломны, Сергиева Посада, Клина, Наро-Фоминска, Рузы и Истры. Образовательные встречи будут продолжаться. В среднем ежемесячно проводится около 50 таких мероприятий в разных школах региона.