Более 1,5 тыс. школьников Подмосковья прошли экоуроки по сортировке отходов

20 июня 2025, 09:43

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжается реализация просветительского проекта по обучению школьников основам раздельного сбора отходов. Инициатива организована Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





С начала проекта экоуроки прошли более 1,5 тысячи учеников начальных и средних классов. Занятия проводит председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.





«Дети собирают пластиковые крышечки, макулатуру, в некоторых учреждениях и батарейки. Учителя по личной инициативе приучают детей сортировать вторичные ресурсы. Все собранное сырье школы сами отвозят в пункты приема, откуда отходы отправляются на переработку», — отметила она.