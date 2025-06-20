В Жуковском провели образовательный семинар для подмосковных волонтёров

20 июня 2025, 10:09

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Первый в этом году образовательный семинар для руководителей добровольческих организаций Московской области провели в Жуковском, его участниками стали 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информационных и социальных коммуникаций.







«Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» насчитывает более 56 тысяч человек. Это активные ребята, которые посвящают свое свободное время добрым делам. Эта работа требует определенных знаний и специальных навыков. Мы поддерживаем наших волонтеров, проводим для них образовательные семинары и встречи, приглашаем профильных спикеров», — сказал министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.