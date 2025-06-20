В Жуковском провели образовательный семинар для подмосковных волонтёров
Первый в этом году образовательный семинар для руководителей добровольческих организаций Московской области провели в Жуковском, его участниками стали 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» насчитывает более 56 тысяч человек. Это активные ребята, которые посвящают свое свободное время добрым делам. Эта работа требует определенных знаний и специальных навыков. Мы поддерживаем наших волонтеров, проводим для них образовательные семинары и встречи, приглашаем профильных спикеров», — сказал министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Участники встречи в Жуковском обсудили итоги деятельности ща первое полугодие 2025 года и приняли участие в семинаре «Этапы координации волонтерских корпусов крупных проектов», который провела руководительница волонтёрской программы «Интервидение’25» Ирина Пастернак.
Кроме того, министерство информации и молодежной политики Московской области подписало соглашение о взаимодействии с ассоциацией «Добро.рф». Теперь волонтёрские часы, заработанные на платформе «Волонтёры Подмосковья», будут автоматически подгружаться на федеральную платформу Добро.рф. Эти часы могут быть конвертированы в дополнительные баллы на ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает предоставление грантов, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, а также консультационную, методическую и организационную поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.