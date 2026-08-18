Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и А-105, а также на следующих шоссе: Волоколамское, Можайское, Минское, Каширское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше миллиона машин. Это почти на четыре процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.