Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 июля составила три балла

27 июля 2026, 10:12

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на четырёх вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.