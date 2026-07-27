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Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 июля составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на четырёх вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехал миллион автомобилей. Это на 1,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходным переходами.
Лев Каштанов

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