Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на четырёх вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехал миллион автомобилей. Это на 1,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходным переходами.