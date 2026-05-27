Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 мая составила пять баллов

27 мая 2026, 10:03

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 27 мая, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.