Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 мая составила пять баллов
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 27 мая, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.