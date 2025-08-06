Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 августа составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 6 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом наблюдаются на четырнадцати вылетных магистралях.
«Заторы отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин. Это на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.