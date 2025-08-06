Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 августа составила четыре балла

06 августа 2025, 09:43

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 6 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом наблюдаются на четырнадцати вылетных магистралях.





«Заторы отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.