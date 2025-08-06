В Подмосковье за лето устранили более трех тысяч незаконных граффити

06 августа 2025, 09:17

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства госжилнадзора Московской области выявляют случаи вандализма и направляют данные в коммунальные службы для устранения, ​сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





С начала лета в регионе ликвидировали 3 291 незаконное изображение. Больше всего работ проведено в:

Подольске — 476;

Балашихе — 445;

Мытищах — 277.