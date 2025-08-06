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В Подмосковье за лето устранили более трех тысяч незаконных граффити

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства госжилнадзора Московской области выявляют случаи вандализма и направляют данные в коммунальные службы для устранения, ​сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



С начала лета в регионе ликвидировали 3 291 незаконное изображение. Больше всего работ проведено в:

  • Подольске — 476;
  • Балашихе — 445;
  • Мытищах — 277.
В Министерстве напоминают, что нанесение граффити без разрешения на здания или внутри помещений является правонарушением и может повлечь административную или уголовную ответственность.
О случаях вандализма можно сообщить в территориальный отдел Минжилнадзора.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Дайана Хусинова

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