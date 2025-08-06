В Подмосковье за лето устранили более трех тысяч незаконных граффити

Инспекторы Министерства госжилнадзора Московской области выявляют случаи вандализма и направляют данные в коммунальные службы для устранения, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала лета в регионе ликвидировали 3 291 незаконное изображение. Больше всего работ проведено в:
Подольске — 476;
Балашихе — 445;
Мытищах — 277.
В Министерстве напоминают, что нанесение граффити без разрешения на здания или внутри помещений является правонарушением и может повлечь административную или уголовную ответственность. О случаях вандализма можно сообщить в территориальный отдел Минжилнадзора.