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В Подмосковье завершили строительство двух проблемных жилых объектов

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство сразу двух ранее «замороженных» проектов завершилось в Московской области: заключение о соответствии проектной документации получили многоквартирный дом в посёлке Радужный городского округа Коломна и ЖК «Старт» в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Жилой комплекс «Старт» начали строить в 2023 году, однако из-за проблем с финансированием работы прервались. Усилиями областного Главгосстройнадзора застройщику дали кредит, поэтому строительство возобновить и завершить. Ключи дольщикам начнут выдавать до конца месяца.

Девятиэтажный в Радужном на 231 квартиру от ЖСК «Монолит» тоже не был достроен в первоначально установленные сроки. Но теперь он готов, и собственники квартир смогут заселиться в октябре.

Лев Каштанов

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