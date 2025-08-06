В Подмосковье завершили строительство двух проблемных жилых объектов
Строительство сразу двух ранее «замороженных» проектов завершилось в Московской области: заключение о соответствии проектной документации получили многоквартирный дом в посёлке Радужный городского округа Коломна и ЖК «Старт» в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Жилой комплекс «Старт» начали строить в 2023 году, однако из-за проблем с финансированием работы прервались. Усилиями областного Главгосстройнадзора застройщику дали кредит, поэтому строительство возобновить и завершить. Ключи дольщикам начнут выдавать до конца месяца.
Девятиэтажный в Радужном на 231 квартиру от ЖСК «Монолит» тоже не был достроен в первоначально установленные сроки. Но теперь он готов, и собственники квартир смогут заселиться в октябре.
Читайте также: