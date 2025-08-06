В Подмосковье завершили строительство двух проблемных жилых объектов

06 августа 2025, 09:31

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство сразу двух ранее «замороженных» проектов завершилось в Московской области: заключение о соответствии проектной документации получили многоквартирный дом в посёлке Радужный городского округа Коломна и ЖК «Старт» в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.